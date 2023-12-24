نتنياهو يتعهد بخوض حرب طويلة والجيش الإسرائيلي ينفي ارتكاب فظائع بمستشفى في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في غزة ستكون حرباً طويلة، في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل تقارير عن فظائع نسبت إلى جنود إسرائيليين في مستشفى كمال عدوان، مؤكدة أن لا علاقة لجيشها بالجثث التي تم العثور عليها في المستشفى الواقع في جباليا شمال قطاع غزة.

وكرر نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل ستواصل قتالها حتى يتم تدمير حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن، ولا يمكن أبدا تعريض إسرائيل للخطر مرة أخرى من قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أوضح هذه النقطة في مكالمة هاتفية يوم أمس السبت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إن بايدن أعرب عن تفهمه.

ونفى نتنياهو أيضا تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لاتخاذ إجراءات مختلفة في الحرب.

وقال نتنياهو: "قلوبنا مع العائلات وتعاطفنا مع حياة الشباب الذين قتلوا في ريعان شبابهم ".

وقتل الجنود خلال اشتباكات مع نشطاء حماس يومي الجمعة والسبت.

ومنذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، فقد الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 486 جنديا إجمالا، ثلثهم تقريبا منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في 27 أكتوبر.

وتم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيه جرافة حمراء تدفن أشخاصا تحتها في مستشفى. ومع ذلك، يعود هذا الفيديو إلى عام 2013 ولا علاقة له بالانتشار الحالي للجنود الإسرائيليين في جباليا، حسبما قال الجيش الإسرائيلي.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقبل أسبوع استخدم الجيش الإسرائيلي جرافة لتدمير خيام النازحين في فناء المستشفى، ما أسفر عن مقتل حوالي 20 شخصا في هذه العملية.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية يوم السبت عن مرضى وأطباء قولهم إن الجنود الإسرائيليين استخدموا جرافة للكشف عن جثث الضحايا الذين دفنوا بالفعل ودفعوهم معا.

كما أطلقوا النار على العديد من الأطباء على الرغم من أنهم بفحص هوياتهم بالفعل بحثا عن تورطهم في أنشطة "إرهابية"، وسمحوا لكلب يتبع الجيش بعضّ رجل على كرسي متحرك، وفقا لتقرير الـ (سي.إن.إن).

ورفض الجيش الاتهامات، وقال إنه يفعل كل ما في وسعه لتجنب إيذاء المارة الأبرياء. وأضاف الجيش أن المستشفى يستخدم من قبل حماس للقيام بأنشطة "إرهابية" ويقع بالقرب من أحد مقراتها.





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