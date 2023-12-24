رئيس مجلس الوزراء القطري وطحنون بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة اليوم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الذي يزور الدوحة.

وبحث سموه ورئيس مجلس الوزراء القطري خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما تناولا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.





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