رئيس مجلس الوزراء القطري وطحنون بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة اليوم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الذي يزور الدوحة.
وبحث سموه ورئيس مجلس الوزراء القطري خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.
كما تناولا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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