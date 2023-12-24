مكتوم بن محمد يحضر أفراح الغرير والمطروشي وأفراح الفلاحي والمهيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم“الأحد” حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبدالعزيز بن عبدالله بن أحمد الغرير، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، بمناسبة زفاف نجله منصور، إلى كريمة عبدالله ثاني راشد المطروشي، في منطقة الخوانيج بدبي.
وهنّأ سموه العروسين وعائلتيهما، معرباً عن خالص أمنياته لهما بحياة أسريّة سعيدة وهانئة.
كما حضر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه خلفان أحمد بن حارب الفلاحي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، إلى كريمة محمد خلفان الروم المهيري، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث أعرب سموّه عن خالص تهانيه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً أسريّةً سعيدة ومستقرة، وسائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم أسباب الرفعة والسعادة.
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