مكتوم بن محمد يحضر أفراح الغرير والمطروشي وأفراح الفلاحي والمهيري

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم“الأحد” حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبدالعزيز بن عبدالله بن أحمد الغرير، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، بمناسبة زفاف نجله منصور، إلى كريمة عبدالله ثاني راشد المطروشي، في منطقة الخوانيج بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وعائلتيهما، معرباً عن خالص أمنياته لهما بحياة أسريّة سعيدة وهانئة.

كما حضر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه خلفان أحمد بن حارب الفلاحي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، إلى كريمة محمد خلفان الروم المهيري، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث أعرب سموّه عن خالص تهانيه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً أسريّةً سعيدة ومستقرة، وسائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم أسباب الرفعة والسعادة.

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