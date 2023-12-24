قبل مواجهة سيراميكا في السوبر المصري.. كولر يكشف أهم أسلحة الأهلي وسبب إهدار الفرص

بدا مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي حذرا من مواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الاثنين، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وقال كولر في مؤتمر صحفي عقد الأحد في أبوظبي "مباراة سيراميكا ‏كليوباترا لن تكون ‏سهلة، لأنه فريق يقدم أداء ممتعا ونتائج مميزة، ونحتاج لأن نكون أكثر تركيزا وبحالة ذهنية جيدة".

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه بدأ الاستعداد للقاء سيراميكا أمس السبت في جدة بعد 24 ساعة من الفوز على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 2/4 في كأس العالم للأندية. ‏‎ ‎

أهم أسلحة الأهلي

وتابع "نحتاج لتواجد الجماهير بكثافة في الملعب لأنهم أهم أسلحة الأهلي، واللاعبون لديهم من الخبرات الكافية للتعامل مع ضغط المباريات، وأثق في جميع اللاعبين ".

وشدد مارسيل كولر "لا مجال للتهاون أو تقديم أعذار أو الشكوى لأي سبب، السوبر بطولة مهمة ونسعى إلى الفوز بها".

وتطرق مدرب الأهلي للحديث عن مشكلة إهدار الفرص، موضحا أن لها أسباب عديدة مثل غياب التوفيق وعدم التركيز وافتقاد الشراسة والثقة في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يعمل على حل المشكلة بالتدريبات والمحاضرات النظرية.

وختم كولر تصريحاته "ألتمس العذر لجماهير الأهلي في وجهة نظرهم، لأنهم لا يرون تدريب الفريق ولا يشاهدون حالة بعض اللاعبين، الذين ‏يتعرضون لضغوط كبيرة قد تتسبب في تراجع المستوى للبعض منهم، وفقا لخبراتهم".





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