

قال مسؤولون بمستشفى شهداء الأقصى إن 16 فلسطينيا على الأقل قتلوا وتعرضت عدة منازل لأضرار اليوم الأحد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين بوسط قطاع غزة.

وأضافوا أن عدد القتلى مرشح للزيادة.

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مقتل 16 فلسطينياً في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي بغزة

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