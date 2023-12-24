مقتل 16 فلسطينياً في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي بغزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤولون بمستشفى شهداء الأقصى إن 16 فلسطينيا على الأقل قتلوا وتعرضت عدة منازل لأضرار اليوم الأحد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين بوسط قطاع غزة.
وأضافوا أن عدد القتلى مرشح للزيادة.
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