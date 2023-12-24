الجيش الإسرائيلي يتكبد أفدح خسائر منذ بدء هجومه البري على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ مساء السبت إلى 15، في واحدة من أفدح الخسائر اليومية التي يتكبدها منذ بدأ هجومه البري على القطاع.

وتعدّ هذه الحصيلة من الأكبر للجيش الإسرائيلي في فترة زمنية قصيرة كهذه منذ بدء الحرب. وقتل في قطاع غزة 154 عسكريا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقتل الرقيب أول روئي إلياس، البالغ من العمر 21 عاما، مشيرة إلى أنه سقط خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة في جنوبي غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق اليوم إن 13 ضابطا وجنديا قتلوا نهاية هذا الأسبوع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القتال في قطاع غزة يتخذ شكل حرب العصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة على منصة إكس إن 8 جنود وضباط قتلوا السبت وأن 6 جنود وضباط آخرين أصيبوا خلال المعارك، في 3 حوادث منفصلة يوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 154، منذ بداية الحرب البرية في السابع والعشرين من أكتوبر.

وبحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي، 486 قتيلا.

واليوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية جلسة الحكومة: "هذا صباح صعب، بعد يوم صعب للغاية من القتال في غزة. نيابة عن جميع أعضاء الحكومة وشعب إسرائيل بأكمله، أود أن أرسل تعازي إلى عائلات مقاتلينا الأبطال الذين سقطوا في غزة. الحرب من أجل المنزل، قلوبنا مع العائلات، قلوبنا مع حياة الشباب التي قُطعت".

وأضاف "نتمنى جميعا الشفاء العاجل لجرحانا. الحرب تلقي علينا خسائر فادحة، لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن اسرائيل "تدفع ثمنا باهظا" في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، مع مقتل 15 عسكريا منذ الجمعة.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "ندفع ثمنا باهظا جدا في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال"

من ناحية ثانية، قالت كتائب القسام بيان لها اليوم الأحد إن مقاتليها استهدفوا بقذائف "الياسين 105" 3 دبابات "ميركافا"، إحداها في حي القصاصيب بمخيم جباليا، واثنتان على مشارف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت "سرايا القدس" استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "التاندوم" في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد.

كذلك أعلنت سرايا القدس قصف تحشدات عسكرية إسرائيلية في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

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