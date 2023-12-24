بعد مقتل 15 عسكرياً.. نتانياهو: ندفع ثمناً باهظاً جداً في حرب غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن اسرائيل "تدفع ثمنا باهظا" في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، مع مقتل 15 عسكريا منذ الجمعة.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "ندفع ثمنا باهظا جدا في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".

وأضاف رئيس الوزراء "نحن مستمرون بكل قوتنا، حتى النصر، حتى نحقق جميع أهدافنا: تدمير حماس واستعادة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد مستقبلي لإسرائيل".

وتابع نتانياهو "لنكن واضحين: هذه حرب طويلة وسنقاتل حتى النهاية، حتى يعود المختطفين ويتم القضاء على حماس ونستعيد الأمن في الشمال والجنوب".

وأعلن الجيش الأحد مقتل جندي إضافي في قطاع غزة، ما يرفع الى 15 عدد عناصره الذين قضوا منذ الجمعة خلال المعارك في القطاع الفلسطيني.

وتعدّ هذه الحصيلة من الأكبر للجيش الإسرائيلي في فترة زمنية قصيرة كهذه منذ بدء الحرب. وقتل في قطاع غزة 154 عسكريا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر.

وفي بيان منفصل الأحد، شدد نتانياهو على أن اسرائيل تقوم بما في وسعها من أجل حماية جنودها.

وقال "نحن نكثّف الحرب في قطاع غزة... سنقوم بكل ما يمكن لحماية حياة جنودنا. لكن... لن نتوقف حتى تحقيق النصر".

وعلى حدودها الشمالية، تتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف بشكل يومي منذ بدء الحرب في غزة.

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