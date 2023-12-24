مدنيون من غزة يروون كيف عذبهم جنود الاحتلال - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف فلسطينيون مدنيون عن تعذيب جنود الاحتلال لهم بعد اعتقالهم في قطاع غزة، حيث أفرج اليوم عن 20 مدنيا يتلقون العلاج في مستشفى النجار جنوب القطاع.
الأسير المحرر نايف علي
والذي اعتقل في حي الزيتون قال ان جيش الاحتلال أخذ النساء على جانب والرجال على جانب آخر ، ثم وضعونا في بيت، وقيدونا ليومين وراء ظهورنا، دون الحصول على مياه ولا طعام ولا حمام ولا أي شيء فقط يضربوننا.
وتابع : ثم وضعونا في شاحنات وأخذونا إلى مكان لا نعرفه، منطقة باردة مثل الثلج.
واردف
: كانوا يسكبون علينا مياها باردة ، ثم أخذونا إلى السجن وتعرضنا للتعذيب والضرب.
وبين ان : الكلام ممنوع. نزع عصابة العينين ممنوع. وفك الأصفاد ممنوع.
وتابع : كانوا يرمون الخبز ولا يقبلون إطعامنا إياه، جعلونا نموت من الجوع.
واردف : أزالوا الأصفاد الحديدية ثم قيدونا بأصفاد بلاستيكية.
وبين :
في الحافلة كنت مجبرا على إنزال رأسك ورفعه ممنوع.
وأضاف
: رمونا على الحدود مع مصر، وبقينا نمشي حتى وصلنا إلى معبر رفح الحدودي.
اما الأسير المحرر خميس البرديني ، فقال
: 3 أيام، لا تعرف أين أنت وإلى أين تذهب.
وأضاف
: طوال الليل (يسكبون) مياها باردة فوقك وبالنهار يضربونك باستمرار.
وتابع : ذهبنا بعدها إلى السجن ولم نعرف أي سجن وما اسمه.
تاليا عبر موقعنا شهادة احد الاسرى :
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