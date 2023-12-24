مدنيون من غزة يروون كيف عذبهم جنود الاحتلال - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف فلسطينيون مدنيون عن تعذيب جنود الاحتلال لهم بعد اعتقالهم في قطاع غزة، حيث أفرج اليوم عن 20 مدنيا يتلقون العلاج في مستشفى النجار جنوب القطاع.

الأسير المحرر نايف علي

والذي اعتقل في حي الزيتون قال ان جيش الاحتلال أخذ النساء على جانب والرجال على جانب آخر ، ثم وضعونا في بيت، وقيدونا ليومين وراء ظهورنا، دون الحصول على مياه ولا طعام ولا حمام ولا أي شيء فقط يضربوننا.

وتابع : ثم وضعونا في شاحنات وأخذونا إلى مكان لا نعرفه، منطقة باردة مثل الثلج.

واردف

: كانوا يسكبون علينا مياها باردة ، ثم أخذونا إلى السجن وتعرضنا للتعذيب والضرب.

وبين ان : الكلام ممنوع. نزع عصابة العينين ممنوع. وفك الأصفاد ممنوع.

وتابع : كانوا يرمون الخبز ولا يقبلون إطعامنا إياه، جعلونا نموت من الجوع.

واردف : أزالوا الأصفاد الحديدية ثم قيدونا بأصفاد بلاستيكية.

وبين :

في الحافلة كنت مجبرا على إنزال رأسك ورفعه ممنوع.

وأضاف

: رمونا على الحدود مع مصر، وبقينا نمشي حتى وصلنا إلى معبر رفح الحدودي.

اما الأسير المحرر خميس البرديني ، فقال

: 3 أيام، لا تعرف أين أنت وإلى أين تذهب.

وأضاف

: طوال الليل (يسكبون) مياها باردة فوقك وبالنهار يضربونك باستمرار.

وتابع : ذهبنا بعدها إلى السجن ولم نعرف أي سجن وما اسمه.

تاليا عبر موقعنا شهادة احد الاسرى :









