خندق الشرف (الدويري أنموذجا)

(MENAFN
- Khaberni) مصطلح الخندقة هو الوقوف في خندق المقاومة، وخندق حرب غزة خندق ممتد من الانفاق المعجزة وصولاً الى الفضاء الازرق متجاوزا
الجغرافيا ليكتب تاريخ المستقبل.
الشعب الغزّي قام بواجبة حق القيام ولا يقدر على جزائهم الا الله العظيم.
ويبقى لكل انسان حرٍ شريف أن يقف في خندقهم من حيث موقعه- مقامك حيث اقامك- وهنا اتكلم عن التحليل الاعلامي للصورة الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، السلاح الاكثر تأثيرا في العالم،
وهنا لا بد من نمذجة القدوة ، نتكلم عن أحد اسود الجيش العربي اللواء فايز الدويري الذي يدير معركة التحليل الاعلامي الموازية للمعركة على ارض غزة بين المقاومة والمحتل الصهيوني، فما أن تنشر فصائل المقاومة في غزة او جيش الاحتلال مادة إعلامية ( صاروخ خارق للأذهان حارق للأعصاب) حتى يتصدى له اللواء البطل بالتحليل المعتمد على مرجعيات ومسلمات لا تقبل الشك ومن أهمها أن المقاومة الحرة القوية هي من تصنع تفاصيل التاريخ وتشكل الجغرافيا، وثانيها التركيز على مواطن القوة في تفاصيل الصورة الاعلامية وهشاشة الصورة التي يقدمها المحتل، وثالثها واهمها هو المقارنة بين المدارس العسكرية في الحرب واساليبها في صناعة النصر بداية من المعارك الاسلامية في العهد النبوي وإنهاء بالحروب الخاسرة التي خاضتها قوى الاستعمار والظلم ضد أصحاب الارض والقضية في كل العالم.
اللواء الدويري هو أحد الواقفين في خندق المقاومة وحري به ان يكون انموذجا لأصحاب الفكر وقادة المجتمع وهم كثر في عالمنا العربي والاسلامي.
يا اعلامنا العربي؛ ليس المطلوب فقط نقل الصورة او الكلمة بثا مباشرا وتغطية للحدث فقط، فهذا أضعف الايمان وأقل العمل بالنسبة للإعلام. المطلوب هو التحليل واقصد التحليل الايجابي الذي يشد من أزر المقاومة الشريفة ويتخندق بخنقها العصي على الانكسار..
المطلوب هو تعزيز عمل المقاومين بنشر ما يشد أزر الأمة ويواسي جراح المكلومين ويواسي اهل الشهداء بإظهار صور البطولة التي حيرت أعتى الجيوش وأعجزت أكبر اجهزة الاستخبارات العالمية.
المطلوب يا سادة القلم وصناع المحتوى الرقمي أن تظهروا للعالم تأثير كسر الظلم وتحجيم الظالمين، أن تركزوا على مناقب الجيل الغزّي الذي لا يمكن قراءته بعيدا عن قراءة المنهج التربوي الذي تربوا علية،
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تخندقوا بخندق الشرف واعلموا أنكم على ثغرة لا يسدها غيركم
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