خندق الشرف (الدويري أنموذجا)

MENAFN - Khaberni) مصطلح الخندقة هو الوقوف في خندق المقاومة، وخندق حرب غزة خندق ممتد من الانفاق المعجزة وصولاً الى الفضاء الازرق متجاوزاالجغرافيا ليكتب تاريخ المستقبل.

الشعب الغزّي قام بواجبة حق القيام ولا يقدر على جزائهم الا الله العظيم.

ويبقى لكل انسان حرٍ شريف أن يقف في خندقهم من حيث موقعه- مقامك حيث اقامك- وهنا اتكلم عن التحليل الاعلامي للصورة الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، السلاح الاكثر تأثيرا في العالم،

وهنا لا بد من نمذجة القدوة ، نتكلم عن أحد اسود الجيش العربي اللواء فايز الدويري الذي يدير معركة التحليل الاعلامي الموازية للمعركة على ارض غزة بين المقاومة والمحتل الصهيوني، فما أن تنشر فصائل المقاومة في غزة او جيش الاحتلال مادة إعلامية ( صاروخ خارق للأذهان حارق للأعصاب) حتى يتصدى له اللواء البطل بالتحليل المعتمد على مرجعيات ومسلمات لا تقبل الشك ومن أهمها أن المقاومة الحرة القوية هي من تصنع تفاصيل التاريخ وتشكل الجغرافيا، وثانيها التركيز على مواطن القوة في تفاصيل الصورة الاعلامية وهشاشة الصورة التي يقدمها المحتل، وثالثها واهمها هو المقارنة بين المدارس العسكرية في الحرب واساليبها في صناعة النصر بداية من المعارك الاسلامية في العهد النبوي وإنهاء بالحروب الخاسرة التي خاضتها قوى الاستعمار والظلم ضد أصحاب الارض والقضية في كل العالم.



اللواء الدويري هو أحد الواقفين في خندق المقاومة وحري به ان يكون انموذجا لأصحاب الفكر وقادة المجتمع وهم كثر في عالمنا العربي والاسلامي.

يا اعلامنا العربي؛ ليس المطلوب فقط نقل الصورة او الكلمة بثا مباشرا وتغطية للحدث فقط، فهذا أضعف الايمان وأقل العمل بالنسبة للإعلام. المطلوب هو التحليل واقصد التحليل الايجابي الذي يشد من أزر المقاومة الشريفة ويتخندق بخنقها العصي على الانكسار..

المطلوب هو تعزيز عمل المقاومين بنشر ما يشد أزر الأمة ويواسي جراح المكلومين ويواسي اهل الشهداء بإظهار صور البطولة التي حيرت أعتى الجيوش وأعجزت أكبر اجهزة الاستخبارات العالمية.

المطلوب يا سادة القلم وصناع المحتوى الرقمي أن تظهروا للعالم تأثير كسر الظلم وتحجيم الظالمين، أن تركزوا على مناقب الجيل الغزّي الذي لا يمكن قراءته بعيدا عن قراءة المنهج التربوي الذي تربوا علية،

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تخندقوا بخندق الشرف واعلموا أنكم على ثغرة لا يسدها غيركم