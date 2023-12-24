وزير الشؤون يعزل مدير اتحاد التعاونيات

وزير الشؤون يعزل مدير اتحاد التعاونيات
التاريخ
12/24/2023 2:35:52 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد راتب
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا يقضي بعزل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس. ونص القرار على تكليف مدير عام الاتحاد بتكليف العاجل من الأمور، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
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