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وزير الشؤون يعزل مدير اتحاد التعاونيات

12/24/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا يقضي بعزل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس. ونص القرار على تكليف مدير عام الاتحاد بتكليف العاجل من الأمور، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

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