Sunday, 24 December 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصدر لـ الأنباء تطبيق التصويت الإلكتروني بـالتعاونيات وشيك

12/24/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» أن إطلاق «التصويت الإلكتروني» خلال انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت ولايتها القانونية أصبح وشيكا.
وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في ظل الجهود الحثيثة المبذولة حاليا من قبل الوزارة، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية بقطاع التعاون، لإنجاز الأمر في القريب العاجل. وأوضح المصدر أن قطاعي التعاون وكذلك تخطيط التطوير الإداري ممثلا في إدارة الحاسب الآلي، بالوزارة يعملان على قدم وساق لبدء تطبيق التصويت الإلكتروني خلال السنة الجديدة، مؤكدا أهمية هذه الآلية التي تقضي نهائيا على أي محاولات لانتحال هوية شخص آخر، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو تعدد عملية الاقتراع للناخب نفسه.
وأضاف أن هذه الآلية الحديثة عبارة عن شاشات ثابتة تشبه الأجهزة اللوحية الذكية ستكون موزعة داخل لجان الاقتراع يستطيع الناخب من خلالها اختيار مرشح واحد فقط من جملة أسماء وصور المرشحين التي ستظهر أمامه على الشاشة، لافتا إلى أنه عقب الاختيار ستظهر للناخب أيقونة أخرى لتأكيد اختياره، وفور الضغط عليها تنتهي عملية التصويت دون القدرة على التعديل أو تغيير الاختيار.
وتابع المصدر أنه «يسبق هذه العملية، السالف إيضاحها، مرحلة التأكد من البطاقة المدنية للناخب ومطابقتها وبياناته المسجلة في المعلومات المدنية ومحل سكنه الذي يجب أن يكون ضمن نطاق عمل الجمعية، وعقب ذلك يتوجه الناخب إلى الشاشة للإدلاء بصوته بصورة آلية».

MENAFN24122023000130011022ID1107653787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث