Sunday, 24 December 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو الكندري لـ الأنباء الغذاء أغلقت 15 منشأة و60 مخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر

12/24/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
قام مراقب التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة حولي محمد الكندري بإغلاق 9 منشآت غذائية بسبب فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صادر من الهيئة، وهي مخالفة لا يجوز فيها الصلح ويتم تحويلها إلى النيابة العامة، وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، ويقوم المخالف باستخدامها واعدادها وتحضيرها، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة، وتحويلها إلى النيابة، كما تم اتلاف المواد الغذائية وتحرير محاضر ضبط مخالفة عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة بوجود حشرات وقاذورات على الأرض والحوائط، وبعدها تم الإغلاق.
جاء هذا خلال الجولة التي رافقت فيها «الأنباء» مفتشي الأغذية لمنطقة حولي، حيث تم خلال الجولة إغلاق 9 منشآت غذائية.
وعن اجمالي المخالفات للنصف الأول من شهر ديسمبر، قال الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: خلال النصف الأول من شهر ديسمبر تم تحرير أكثر من 60 محضر ضبط مخالفة منها مخالفات جسيمة يتم تحويلها للنيابة العامة ومنها مخالفات يجوز فيها الصلح، حيث يتم دفع غرامة للصلح بالهيئة، بينما بلغ عدد الإغلاقات لهذه الفترة كاملة حوالي 15 إغلاقا.
وأشار الكندري إلى ان حال التصالح للمنشآت التي يتم إغلاقها، فإنه يصدر قرار بفتحها مؤقتا دون ممارسة العمل وانما فقط لإزالة أسباب المخالفة، حيث يجري زيارتها مرة أخرى للتأكد من زوال أسباب المخالفة وبالتالي فتحها مرة أخرى، لافتا إلى أن هذه المخالفات لا يجوز فيها الانذار وانما تحرير محضر ضبط مباشر.
كما بين أن المخالفات تضمنت أيضا تداول الأغذية لعمال دون الحصول على شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة، حيث يتم تحرير محضر ضبط للعامل، وكذلك صاحب العمل لقيامه بتشغيل العامل دون شهادة صحية، ويتم في هذه المخالفة الصلح، حيث يتم دفع غرامة خلال فترة 60 يوما.
وقال الكندري انه تم ضبط منشأة للتجهيزات الغذائية تابعة لأحد المطاعم يقوم صاحبها بتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يتم إعدادها وتحضيرها، وفيها يستخدم ليمون ظهر عليه التلف والعفن في اعداد الأطعمة.
وأضاف: فإن المنشأة كذلك غير حاصلة على ترخيص صحي صادر من الهيئة العامة للغذاء، أي تم فتح المنشأة دون الحصول على ترخيص وهي مخالفة لا يجوز فيها الصلح ويتم تحويلها إلى النيابة العامة، هذا بالإضافة إلى مخالفة تداول أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي يتم تحويلها أيضا إلى النيابة العامة، وكذلك من الملاحظ أن المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات الصحية العامة للمنشآت الغذائية، وكذلك المنشأة غير ملتزمة بقواعد واشتراطات النظافة العامة، حيث توجد الكثير من الحشرات (صراصير حية منتشرة بشكل كبير خاصة في أماكن اعداد الأطعمة من مطبخ وغيره)، وأوضح: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة والغلق فورا.
وشدد الكندري على أن من أهم المخالفات التي تجعل من الضرورة إغلاق المنشأة هي ما يتعلق بتهديد صحة الانسان، مثل تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي يظهر بها العفن والتلف بشكل واضح، وهو ما رأيناه بالزهرة والليمون والكثير من الخضراوات الموجودة بالبراد، وكذلك الأغذية المغشوشة وهي تختص بكل ما يتم حفظه أو تداوله دون وجود بطاقة بيانات غذائية، ومنها لحم ودجاج تم طهيه وإعادة تجميده وتعبئته بأساطل غير مخصصة، وهو ما يعتبر ضمن مخالفات الأغذية المغشوشة وغرامتها تصل إلى ألف دينار.

MENAFN24122023000130011022ID1107653786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث