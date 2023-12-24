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وزيرالكهرباء يحيل قياديا بالتكليف ومسؤولا بالوزارة لـ نزاهة

12/24/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد قياديا بالتكليف ومسؤولا آخر في «الكهرباء» إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعد أن أثبتت لجنة التحقيق قيامهما بتعطيل مناقصات خاصة بالكيبلات وتعمدهم الإضرار باحتياجات منازل المواطنين ومشاريع الدولة من الكهرباء.
وذكرت «الكهرباء» في بيان لـ «كونا» أن لجنة التحقيق التي أمر الوزير الأستاد بتشكيلها فور علمه بهذه المخالفات أثبتت تسببهما في «إلحاق الأضرار بعدد كبير من المواطنين والجهات الأخرى».
وجاء ذلك بحسب البيان «نتيجة تعمدهما تعطيل مناقصات الكيبلات الخاصة بتزويد منازل المواطنين ومشاريع الدولة بالكهرباء وإجبارهم على شراء الكيبلات من السوق وتحمل تكاليفها وتوقيعهم على تعهدات غير قانونية بعدم مطالبة الوزارة بأي تكاليف» الأمر الذي أثر على سمعة الوزارة واتهامها بالتقصير في أداء عملها.
وأوضح البيان ان لجنة التحقيق كشفت ان الإجراءات التي اتخذها القيادي بالتكليف والمسؤول الآخر «غير صحيحة» في إيصال التيار الكهربائي الى منازل المواطنين ومشاريع الدولة مما يثير شبهات الفساد والتنفيع والإضرار بالمال العام، مبينا «ان ذلك ثبت جليا من خلال العديد من القضايا المرفوعة ضد وزارة الكهرباء».
يذكر أنه سبق للوزير الاستاد أن أحال خلال الأشهر الماضية عددا من المسؤولين في الجهات الحكومية التابعة له الى النيابة العامة وهيئة (نزاهة) في شبهات فساد وتعد على المال العام، حيث قام في 24 أكتوبر الماضي بتقديم بلاغ الى «نزاهة» بشأن شبهة فساد في «الكهرباء» على خلفية إهمال وتقاعس بعض مسؤولي الوزارة برفض دفع مستحقات إحدى الشركات بعدما أنجزت أعمالها.
كما أحال في 29 أكتوبر نفسه مسؤولا في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعددا من الشركات الى النيابة العامة على خلفية تدهور أوضاع الزراعة التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة.

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