Sunday, 24 December 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مطران الأرمن الأرثوذكس الكويت مقبلة على مرحلة جديدة من الازدهار

12/24/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع مطران الأرمن الأرثوذكس لدى الكويت والدول المجاورة الأرشمندريت بدروس مانويليان، أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد.
وقال المطران بدروس مانويليان: نحن نصلي من أجل سمو الأمير بأن ينعم الله عليه بالصحة الدائمة والبطانة الصالحة، وأن يلهمه كل ما فيه خير العباد والبلاد، وأن يتحقق في عهد سموه المزيد من التقدم والازدهار للكويت العزيزة وشعبها الوفي، ويجعل عهده عهد يمن ورخاء وازدهار ويلهمه السداد والتوفيق لما فيه خير الكويت ورفعتها.
وأضاف مطران الأرمن الأرثوذكس لدى الكويت أن سموه سيساهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وأن الكويت ستدخل مرحلة جديدة من الازدهار والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مشيرا إلى أن توجيهات سموه كانت واضحة وصريحة وقوية وحاسمة في خطاب اليمين الدستورية لتولي الحكم رسميا، وهو خطاب يدل على القيادة الصالحة التي لا تعرف إلا الحق، وكان خطابا بمنزلة خارطة طريق، لذلك نحن مستبشرون خيرا بالعهد الجديد ونقولها بكل تأكيد إنه خير خلف لخير سلف.
وأشاد المطران بدروس مانويليان بالكويت كدولة نموذجية في العيش بسلام واطمئنان وحرية الأديان والمعتقدات الدينية، معتبرا أنها «نموذج فريد في المنطقة بهذا الخصوص»، فجهود الكويت كبيرة في خدمه الإنسانية وأعمال الخير التي غطت المسكونة، والشعب الكويتي وعلى رأسه سمو الأمير عنوان الحكمة والعطاء والتنمية والبناء، وصاحب المبادرات الخيرية لمساعدة المحتاجين. وأشار المطران مانويليان إلى أن مسيرة الكنيسة الأرمنية في الكويت امتدت منذ منتصف القرن الماضي، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى طبيعة المجتمع الكويتي الودود والمحب الذي يعد نموذجا للمجتمعات المحبة للسلام والعيش المشترك، لأن الصفة السائدة في شعب الكويت هي المحبة، ومن يعش على أرض الكويت يلاحظ هذا الأمر بشدة ويسعد بصفات وسمات أهل الكويت.

MENAFN24122023000130011022ID1107653784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث