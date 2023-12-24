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البسيس والمبارك ليدم الله على الكويت الأمن والرخاء

12/24/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
تقدم رؤساء الجمعيات الخيرية بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتوليه مسند الإمارة في الكويت، داعين الله له بالتوفيق والسداد وأن يعينه على النهوض بالكويت.
وفي البداية، قال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم حمد البسيس: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ونبارك له توليه مسند الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وغفر له مغفرة من عنده ورحمة واسعة.
وأضاف: نسأل الله أن يعين صاحب السمو الأمير على حمل الأمانة وهو أهل لها، وأن يسدد خطاه ويرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على طريق الحق والسير في مسيرة الإصلاح ومواجهة الفساد، سائلين الله أن يوفقه لمواصلة مسيرة البناء والعطاء لما فيه خير البلاد والعباد والأمتين العربية والإسلامية.
من ناحيته، هنأ رئيس جمعية الأسر المتعففة م.بدر المبارك الكويت وشعبها بتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم في الكويت، فهو خير خلف لخير سلف، راجيا من الله عزّ وجلّ ان يديم على كويتنا أمنها وعزها ورخاءها تحت قيادته الرشيدة وأن يسدد خطاه ويعينه على حمل الأمانة والمسؤولية لرفعة وعز وطننا الغالي.

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