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كونا إطلاق برنامج مبادئ التصوير الفوتوغرافي

12/24/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي «مبادئ التصوير الفوتوغرافي» بمشاركة عدد من منتسبي «كونا» والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».
ويتطرق البرنامج الذي يقدمه رئيس قسم التصميم والتصوير في «كونا» مصطفى البدر إلى التعرف على أنواع الكاميرات وكيفية استخدامات العدسات ووظائفها. ويتناول البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 28 الجاري شرحا لبعض نظريات التصوير بالإضافة إلى التطبيقات على الكاميرا وشرح نظام التركيز فيها وكيفية استخدام الإضاءة في التصوير وتطبيق ذلك عمليا إذ يتضمن البرنامج أيضا رحلة ميدانية للتصوير.
ويعد مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.

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