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التجارة تدعم مشروع أمنية نحو بيئة مستدامة

12/24/2023 2:35:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بتكليف من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، عقد اجتماع بين الفريق الممثل لوزارة التجارة، والذي يضم كلا من عبدالمحسن البابطين، وبدر الهاجري، ود.محمد الزايد، ود.براك الغربللي، مع إدارة مشروع «أمنية» البيئي غير الهادف للربح ممثلة بالرئيس التنفيذي سناء الغملاس وعبدالله الزيدي وأنس بدر. وتم خلال الاجتماع وضع إستراتيجية مستدامة بهدف تحقيق أمنية كويت جديدة، وحماية البيئة، وتعزيز ثقافة فرز البلاستيك من المصدر بهدف إعادة تدويره.
في هذا الاتجاه ثمنت الرئيس التنفيذي في «أمنية» سناء الغملاس الدور الداعم من وزارة التجارة ممثلة بالوزير محمد العيبان والفريق الذي قام بجهود كبيرة معنا بهدف وضع الإستراتيجية البيئية المستدامة نحو كويت جميلة خالية من مخاطر المخلفات البلاستيكية. وقالت الغملاس: أيادينا ممدودة للمزيد من الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، للعمل معا على توعية المجتمع ونشر تطبيق «أمنية» والبدء بمراحل متقدمة لاستدامة المشروع.

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