التجارة تدعم مشروع أمنية نحو بيئة مستدامة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بتكليف من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، عقد اجتماع بين الفريق الممثل لوزارة التجارة، والذي يضم كلا من عبدالمحسن البابطين، وبدر الهاجري، ود.محمد الزايد، ود.براك الغربللي، مع إدارة مشروع «أمنية» البيئي غير الهادف للربح ممثلة بالرئيس التنفيذي سناء الغملاس وعبدالله الزيدي وأنس بدر. وتم خلال الاجتماع وضع إستراتيجية مستدامة بهدف تحقيق أمنية كويت جديدة، وحماية البيئة، وتعزيز ثقافة فرز البلاستيك من المصدر بهدف إعادة تدويره.
في هذا الاتجاه ثمنت الرئيس التنفيذي في «أمنية» سناء الغملاس الدور الداعم من وزارة التجارة ممثلة بالوزير محمد العيبان والفريق الذي قام بجهود كبيرة معنا بهدف وضع الإستراتيجية البيئية المستدامة نحو كويت جميلة خالية من مخاطر المخلفات البلاستيكية. وقالت الغملاس: أيادينا ممدودة للمزيد من الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، للعمل معا على توعية المجتمع ونشر تطبيق «أمنية» والبدء بمراحل متقدمة لاستدامة المشروع.
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