وزير الإعلام الفلسطينى: الاحتلال يستهدف وجود الفلسطينيين بأكملهم فى غزة والضفة

MENAFN - Youm7) قال نائب رئيس الوزراء الفلسطينى، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، إن الشعب الفلسطينى يتعرض لحرب إبادة ومجازر غير مسبوقة، تستهدف الوجود الفلسطينى بأكمله، فى غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، الأمر الذى يتطلب وقفة عربية ودولية جادة لوقف هذا العدوان.

وأضاف أبو ردينة، فى كلمة دولة فلسطين فى اجتماع المجلس التنفيذى لوزراء الإعلام العرب المُنعقد فى طرابلس بليبيا، أن الأولوية الآن لدى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، هى وقف المذابح التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر بشكل عاجل، مؤكدا أن إسرائيل ومن يدعمها فى ممارسة العدوان يتحملون مسؤولية هذه الجرائم.



وتابع أن الحرب الشاملة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين بدعم أمريكي، تسببت باستشهاد آلاف المدنيين وارتكاب مئات المجازر التى ترتقى إلى جرائم حرب، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية لن تسمح بتكرار نكبة 48 وتهجير أى فلسطينى من أرضه مهما كان الثمن.

وأشار أبو ردينة إلى أنه إلى جانب العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على الضفة الغربية بما فيها القدس، التى تتعرض لمحاولات عديدة لطمس هويتها العربية والإسلامية.



وأكد أن القدس خط أحمر، والشعب الفلسطينى سيواصل النضال من أجل القدس ومن أجل تحقيق السلام والعدل، وأنه بدون تحقيق الأمن والسلام للشعب الفلسطينى لن ينعم أحد بذلك، ولن يتنازل الفلسطينيون عن حقوقهم المشروعة وسيحافظون على القدس عاصمة دولتهم الأبدية.

وشدد أبو ردينة على ضرورة وجود توجه عربى مساند للمساعى الفلسطينية للضغط على الإدارة الأمريكية لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني.



وقال إن المطلوب هو تحويل الأقوال التى تسمع من الإدارة الأمريكية إلى أفعال، لأنها الوحيدة القادرة على إلزام إسرائيل، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية العربية والإسلامية كان لها أثر إيجابى بالتحرك الدولى لدعم القضية الفلسطينية.



ولفت أبو ردينة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وهذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعى للشعب الفلسطينى بأكمله، مؤكدا أن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها سواء الشهداء أو الأسرى، ولن تتخلى عن غزة التى هى جزء أصيل من الدولة الفلسطينية.



وأضاف أن القدس والتهجير خطان أحمران، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، والتى لن يتم قبول المساس بها بأى شكل من الأشكال، باعتبارها حامية المشروع الوطني، وحافظة الحق الفلسطيني.



وطالب أبو ردينة وزراء الإعلام العرب، بتنفيذ حراك إعلامى فلسطينى عربى مشترك، للتأثير على الرأى العام الغربي، ودعما للحقوق الفلسطينية وفى مقدمتها الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد دور الإعلام فى كشف جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية التى يرتكبها بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.



وشدد أبو ردينة على أهمية الإعلام أيضا فى فضح سياسة الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال، أمام الرأى العام الغربي.



وأكد ضرورة وضع خطة إعلامية موحدة لإبراز مركزية القضية الفلسطينية، وتعرية الرواية الإسرائيلية الكاذبة المدعومة أمريكيًا، والتركيز على الرواية الفلسطينية.