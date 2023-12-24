طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة

MENAFN - Youm7) استهدفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، مساء اليوم /الأحد/ عدة مناطق من قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال منذ الصباح قصفها الكثيف عبر المدفعية والطائرات على مناطق شمال القطاع وتحديدا على بيت حانون وشمال جباليا.

وأطلقت قوات الاحتلال الراجلة الرصاص الحى بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة غزة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم..وقصفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية فى مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى استشهاد وإصابة آخرين فى قصف استهدف المنطقة الجنوبية.



وأفادت مصادر طبية وصحفية، بقصف مدفعية الاحتلال منازل المدنيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة..وقالت إن عددا من الإصابات وصلت مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لدوار الشهداء بمخيم البريج، مبينة أن جيش الاحتلال يُنفذ عمليات إعدام ميدانى بشكل يومي، بحسب شهود عيان ومصادر طبية فى مستشفى شهداء الأقصى، كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلى قرب قصر العدل جنوب مدينة غزة.





وجنوبا استشهد ثلاثة أشخاص على الأقل فى قصف إسرائيلى على محيط مدارس العودة شرق خان يونس، جنوب القطاع، واستشهد وأصيب أشخاص آخرون فى قصف إسرائيلى على شارع الهلال القديم بمدينة خان يونس.





وقال مدير مجمع ناصر الطبى فى خان يونس إن إصابات شديدة وحرجة وصلت بسبب استخدام الاحتلال أسلحة قد تكون محرمة دوليا، مضيفا أن الكوادر الطبية ومركبات الإسعاف غير قادرة على تقديم خدماتها فى غزة.





وأشارت طواقم الدفاع المدنى فى غزة، إلى أن عددا كبيرا من الشهداء تحللت جثامينهم لصعوبة الوصول إليهم، خاصة فى جباليا التى تتعرض لإبادة جماعية حقيقية.





وفى حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى عن استشهاد 20424 شخصا، وجرح نحو 54,036 آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.





وكشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن أن اثنتين من الأمهات تُقتلان كل ساعة فى قطاع غزة..وقالت الهيئة على منصة إكس: "تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة فى غزة.. أطفال غزة يفقدون حبل الأمان الوحيد، ألا وهو والداهما، ويجب أن يتوقف هذا".

