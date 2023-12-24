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الجيش الأردنى يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا

12/24/2023 2:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية، إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، فى عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الأحد.

وأضاف المصدر: "أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري".
وبين المصدر أنه تم العثور على (537) ألف حبة من مخدر الكبتاغون، و(888) كف حشيش، وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأى مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.









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