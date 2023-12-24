Sunday, 24 December 2023 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات محلية بتونس

12/24/2023 2:29:01 PM
(MENAFN- Youm7)
انتهت مساء اليوم الأحد، عملية التصويت في أول انتخابات محلية بتونس، والتي كانت قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم، وانتهت في تمام الساعة السادسة بتوقيت تونس.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية الممهدّة لإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما جاء في الفصل 56 من دستور 25 يوليو 2022، والذي نصّ على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.



وتُجرى هذه الانتخابات في 8190 مركز اقتراع موزعين على 2155 دائرة انتخابية، وستفرز 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).



وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن نسبة المشاركة في الاقتراع خلال الدور الأوّل من هذه الانتخابات، حتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد، بلغ 7.68 بالمائة .












MENAFN24122023000132011024ID1107653732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث