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رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

12/24/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى
رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.



وضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي" هذا هـو اليـوم السعيـــد فلتفــــــرح الشعوب"



وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون:

إلهنا القادر على كل شئ

الذي كل شئ مكشوف لديه

وكل رغبة معلومة عنده، ولا تخفى عليه خافية

طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس

لنحبك حبًا تامًا

ونعظم اسمك الأقدس"



الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة استقبل منذ قليل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب بلإضافة إلى لغة الإشارة.
















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