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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم

12/24/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) يستقبل الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك المهنئين بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، حيث يأتى على رأسهم القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والأحزاب السياسية والمرشح الرئاسى السابق فريد زهران.



ويترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام مساء اليومالأحد الموافق 24 ديسمبر الموافق الأحد، وتستقبل الكنيسة صباح غدا الاثنين 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة، والذييأتى على رأس المهنئين محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



وكان القمص جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، قال إن الأقباط الكاثوليك بدأوا صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر، وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية، ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك،وهى عبارة عن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم، وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها ونكمل القداس ليلة عشية عيدالميلاد المجيد.



وأوضح أن أبرز الأطعمة التى كانت ممنوعة خلال فترة الصيام هى كل الأطعمة التى تحتوى على روح، ومن أبرزها الدجاج، واللحوم، والبيض، والأجبان،الألبان، ومسموح بالطعام النباتى، والأسماك طوال الأسبوع "عدا الأربعاء والجمعة".












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