بطريرك الأقباط الكاثوليك: عيد الميلاد المجيد تتجمع فيه العائلة المصرية

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- Youm7) قال الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك إن عيد الميلاد من أجمل الأعياد لأنه يتجمع فيه الجميع ففيه تتجمع عائلة المصريين، مقدما الشكر لجميع الحضور من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وتابع الأنبا إبراهيم إسحاق خلال استقباله الضيوف المهنئين بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر أن يرد التهنئة للجميع قائلا: "كل سنة وإحنا كلنا طيبين"
ويترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام مساءاليومالأحد الموافق 24 ديسمبر الموافق الأحد، وتستقبل الكنيسة صباح غدا الاثنين 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة،والذييأتى على رأس المهنئين محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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