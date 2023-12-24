Sunday, 24 December 2023 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطريرك الأقباط الكاثوليك: عيد الميلاد المجيد تتجمع فيه العائلة المصرية

12/24/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Youm7) قال الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك إن عيد الميلاد من أجمل الأعياد لأنه يتجمع فيه الجميع ففيه تتجمع عائلة المصريين، مقدما الشكر لجميع الحضور من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



وتابع الأنبا إبراهيم إسحاق خلال استقباله الضيوف المهنئين بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر أن يرد التهنئة للجميع قائلا: "كل سنة وإحنا كلنا طيبين"



ويترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام مساءاليومالأحد الموافق 24 ديسمبر الموافق الأحد، وتستقبل الكنيسة صباح غدا الاثنين 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة،والذييأتى على رأس المهنئين محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.












MENAFN24122023000132011024ID1107653728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث