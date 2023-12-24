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رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: نحتفل بميلاد المسيح ونصلي لسلام الفلسطينيين

12/24/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد اليوم بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك..
وقال خلال عظة القداس إن ميلاد المسيح يعملنا إن خطة الله للبشرية هي السلام رغم الحروب وسفك الدماء إذ جاء المسيح بوعد إلهي مرددًا الآية "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة" .
وأوضح رئيس الأساقفة إننا نحتفل بميلاد المسيح رغم ما يعيشه الفلسطينيون من ألم في موضع ميلاده مصليًا أن يترأف الله عليهم وأن ينهي الحروب والدماء.
وقال رئيس الأساقفة إن المسيح ولد في مزود بسيط وحقير رغم النبؤات التي توقعت ميلاد ملك يأتي بجلال عظيم فقد جاء المسيح كملك تتغير لأجله خطط البشر.
واستكمل: حين تعرف خطة الله لحياتك ستشعر بالاستنارة وبعظيم محبته للبشرية لأن الله يصنع كل شئ في وقته كما يخبرنا الكتاب المقدس فالله قريب منا في وقت الضيق.
وجدد رئيس الأساقفة تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات متمنيًا أن يديم الله على مصر الأمن والاستقرار مضيفًا: نصلي للسودان ولكنيستها المتألمة أن يرحمهم الله من الحرب والضيقة ويعطيهم سلامًا.




الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية








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