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جيش الاحتلال: 486 جنديًا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 153 مع الاجتياح البرى لغزة

12/24/2023 2:28:51 PM
(MENAFN- Youm7) قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى خلال مؤتمر صحفى إن 486 جنديًا قتلوا منذ بداية السابع من أكتوبر، بينهم 153 جنديًا قتلوا منذ الاجتياح البرى للقطاع.
وبلغ عدد الجنود الجرحى 1996 منذ 7 أكتوبر، بينهم 826 جنديًا أصيبوا خلال الإجتياح البرى، وهناك 3 جثث من قتلى الجيش بالأسر في غزة.
وزعم الجيش الإسرائيلى، اليوم الأحد، بأنه قتل نحو 8 آلاف مقاتل فلسطينى في قطاع غزة في إطار الحرب التي يخوضها ضد حماس.
ونقلت رويترز عن متحدث عسكري إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 8000 مقاتل فلسطيني في حرب غزة، مضيفا أن هذا الرقم استُخلص من إحصاءات للضربات المستهدفة والعمليات القتالية واستجواب الأسرى.
وتشير التقارير الواردة من غزة إلى مقتل نحو 20 ألف فلسطيني في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل هجومها البري على القطاع في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس ضد إسرائيل.
وفى وقت سابق من السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 20258 شخصا قتلوا في غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.
وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20258 شهيدا و53688 إصابة"، مشيرة إلى أن معظم القتلى من المدنيين.
ومن بين القتلى 201 قتيل في الساعات والأربع والعشرين الماضية.








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