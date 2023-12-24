نتنياهو: قواتنا تتوغل في عمق غزة وستقاتل لحين تحقيق النصر التام

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن قواتنا تتوغل فى عمق غزة وستقاتل لحين تحقيق النصر التام، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على غزة، وتكافح السلطات الصحية فى القطاع لإحصاء عدد الشهداء، فى حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على غزة، إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع فى السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية فى غزة، التى أوضحت فى بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة فى القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية فى غزة.