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سريلانكا توقف نحو 15 ألف شخص ضمن جهود مكافحة المخدرات

12/24/2023 2:28:51 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشرطة السريلانكية اليوم الأحد أنّ طواقمها أوقفت نحو 15 ألف شخص في إطار عملية واسعة لمكافحة المخدّرات، نفّذت على مدار أسبوع بدعم من الجيش، بحسب "روسيا اليوم".



وأوضحت الشرطة أنّ نحو 13700 شخص يشتبه بإتجارهم بالمخدّرات أوقفوا إلى جانب 1100 مستهلك سيفرض عليهم الخضوع لبرنامج لإزالة السموم في مراكز الجيش.



وأوضح المصدر في بيان أنّ عمليات المداهمة أدت إلى ضبط 440 كجم من المخدّرات، منها 272 كغم من القنب الهندي، و35 كغم من الحشيش، و9 كغم من الهيرويين.



وقالت الشرطة إنّ حملتها ستستأنف اعتبارا من الـ 27
ديسمبر الجاري، نظرا لانشغالها بضمان الأمن العام خلال الأعياد.














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