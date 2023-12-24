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مقتل 3 مسلحين فى تبادل لإطلاق النار مع أفراد الأمن بولاية تشاتيسجاره الهندية

12/24/2023 2:28:51 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسئول بارز بالشرطة الهندية اليوم /الأحد/ مقتل ثلاثة مسلحين فى تبادل لإطلاق النار مع أفراد الأمن فى منطقة "دانتيوادا" بولاية "تشاتيسجاره" وسط الهند.


ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المفتش العام للشرطة بالولاية سونداراج بى قوله " إن المواجهات المسلحة بين الجانبين وقعت بالقرب من قرية "داباكونا" فى حوالى الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلى للبلاد ".


وأضاف أنه تم ضبط مخبأ للمتفجرات ومصادرة أسلحة فى موقع الاشتباك بين الجانبين، مشيرا إلى أنه بعد توقف إطلاق النار تم انتشال جثث ثلاثة ماويين من المنطقة.


وأوضح أنه لم يتم بعد التأكد من هوية القتلى الثلاثة، مضيفا أن عملية بحث مازالت جارية فى المناطق المجاورة.








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