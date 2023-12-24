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لاعبو الأهلى الدوليون سبب إلغاء مباريات 2 يناير فى الدورى

12/24/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مسئولو اتحاد الكرة ورابطة الأندية أن طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، بتوقف الدوري قبل 2 يناير، وعدم خوض مباريات في هذا اليوم، الذي يسبق انطلاق معسكر منتخب مصر لأمم أفريقيا هو منح لاعبي الأهلي الراحة بعد سلسلة من المباريات المتلاحمة.



وأكد مصدر في المنتخب، أن فيتوريا حريص على تهيئة الأجواء للدخول في معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة الأمم، في كامل الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية، موضحا أن لاعبو الأهلي بالذات يحتاجون للراحة بعد المشاركة في السوبر المصري ومونديال الأندية وخوض 5 مواجهات في اقل من أسبوعين.



وحدد فيتوريا بعض الطلبات التي تحتاجها مصر لتطوير كرة القدم، موضحا أن مصر هي بلد أفريقي متقدم في كرة القدم لكن ينقصه أهم شيء، قائلا: "القيود التي تضعها الأندية المصرية على احتراف المواهب هو أهم ما يعيب الكرة المصرية، ولو قارنت مصر ببعض الدول مثل نيجيريا والسنغال وغانا وغيرها من الدول، تجد أن هناك حرية في احتراف اللاعبين لكن في مصر لا يوجد ذلك".



وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني: "أحتاج سنوات عديدة حتى أتمكن من تطبيق فلسفتي، لأن الأجواء لا تساعدني، وبعد الأندية تمنع لاعبيها من الخروج للاحتراف واكتساب الخبرات".



وتابع فيتوريا، إن احتراف اللاعب في سن مبكر يساعد في تطوير تفكير اللاعب وتنمية قدراته الذهنية والفنية للاعبين ونستغل فرص الاحتراف في خدمة المنتخب، وهذا يندرج تحته ظروف التدريبات والمعسكرات.



واستطرد: "إذا كانت مصر لا تستطيع السماح للاعبيها بالاحتراف، فلا بد أن نركز على زاوية أخرى وهي تطوير المسابقات المحلية لصقل خبرات وقدرات اللاعبين، وهذا ما ينقص اللاعب المصري".



واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلا إن تحسين الأجواء التنافسية للاعب من مستوى التدريبات بداية من مراحل الناشئين وتوفير ملاعب جيدة واعداد المدربين بشكل أفضل وغيرها من الظروف هي التي تنتج لاعب مميز يفيد النادي والمنتخب معًا.












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