مدرب سيراميكا: نحترم الأهلي وتاريخه.. ولكن هدفنا التتويج ببطولة السوبر

MENAFN - Youm7) حرص أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا، على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات لاستضافتها بطولة السوبر المصري للأبطال، مؤكدا أنها ليست غريبة عنها هذه الاستضافة وهم شعب مضياف، وتوجه بالشكر لمجلس أبو ظبي ونادي الجزيرة، والتنظيم الرائع والعمل المحترف، والاحترافية الكبيرة .

قال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميك و الأهلي : "البطولة بالنسبة لنا هي أول بطولة خارجية وهو نادي حديث العهد، وهو أمر عظيم، لذلك مهتمين للغاية بالبطولة ويهمنا اظهار قدرات غير عادية لإمكانيات وقدرات بشرية ومادية لنادي سيراميكا، وأخص القدرات البشرية لأن العمل المحترف في النادي جعلني لا أشعر إلا أنني متواجد في نادي محترف، وأحب شكر الإدارة على خلق أجواء احترافية، جعلته يلعب خلال 3 سنين في بطولة كبيرة مثل السوبر المصري"

تابع: "البطولة فنيا مهمة للغاية، والبعض يتحدث أن الفريق من أفضل الفرق الني تلعب كرة قدم في مصر، ونرغب في استمرار ذلك في بلدنا الثاني الإمارات، ونرغب في تقديم الأداء الذي يليق بقدرات وإمكانيات لاعبي سيراميكا، والذين يعدون من صفوة اللاعبين في مصر، وأشكرهم على تفانيهم في العمل، وهم لديهم مستقبل كبير، وأتمنى التتويج بهذه البطولة".

أردف: "اللاعبين استعدوا بشكل جيد وعدم اللعب 10 أيام قد يؤثر على أداء

اللاعبين في لقاء الغد، ولكن من الممكن أن يعوضوا ذلك بأمور فنية"، مضيفا: "أحمد القندوسي بات جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي غدا وفضلنا إراحته خوفا من تعرضه لإصابة جديدة، وإصابته كانت عادية، ولم نحدد من سيبدأ والقندوسي جاهز للمشاركة أساسيا أو احتياطيا".

شدد: "تاريخ الأندية العريقة في مصر مثل الأهلي والزمالك، تاريخهم كبير وممتد من تاريخ عراقة وحضارة مصر، وشاهدنا في كأس العالم للأندية كيف اللاعب صاحب التاريخ يفرق، ونحترم تاريخ الأهلي للغاية، ولكن احترامنا لتاريخه يحتم علينا أن نكون جادين في احترامه واحترام أنفسنا والعمل بجدية، واحترامنا للمنافس لن يشعرنا بوجود فوارق، والفوارق متناهية الصغر لأن لدينا فريق كبير، والأمر متوقف على الأداء في يوم المباراة فقط".

استطرد: "لا تستطيع تحديد من الأجهز فنيا في مباراة الغد، من شارك أكثر أو من حصل على راحة والحالتين لها مميزات وعيوب، ونحاول تلاشي هذه العيوب ونؤكد على إيجابياتها وهي من ستفرق معنا كثيرا، ومباراتنا مع الأهلي في الدوري نسيناها، وفي أوقات كثيرة في المباراة كنا الطرف الأول، ونعلم جيدا أداء الأهلي في المباريات المجمعة ، ولكن لدينا رغبة في تقديم مستويات قوية ترفع من صورة مستوى الكرة داخل مصر".

واصل: "الأهلي مثل أي فريق لديه كوادر من اللاعبين تسمح له باللعب بدون المعاناة من ضغط المباريات، ولا نستطيع أن نقول الأهلي مستنفذ بدنيا، وكفريق لا أستطيع الجزم انه سيتأثر تأثر كبير، ولدينا مشكلة وهو لديه مشكلة، ولكلا مننا لديه إيجابية أيضا وهي أن الرتم لديه عالية، والحظوظ ستكون متساوية بين الفريقين خلال المباراة".

أضاف: "نحن كنادي ليس لدينا جمهور كبير، وأتمنى أن نبني جمهور، وأزعم أننا نحن الفريق الأكثر إصرارا داخل الملعب في كل الأوقات وأرغب في شكر بغض النظر عن هذه البطولة، ونادي سيراميكا سيذهب بعيدا في السنوات القادمة بمساهمة 10% مني و90% من اللاعبين، ونحن من أفضل 3 فرق تلعب كرة القدم في مصر، وبخصوص الغيابات هناك صديق إوجولا بسبب معاناته من الإصابة ولا يوجد غيابات أخرى".



