الزمالك يطمئن على جاهزية مصطفى شلبى قبل المشاركة فى الدورة الودية بالإمارات

(MENAFN
- Youm7) اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال، على جاهزية مصطفى شلبى لاعب الفريق، للمشاركة فى البطولة الودية التى سيخوضها الفارس الأبيض فى الإمارات.
وتماثل مصطفى شلبى للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى القدم، وخضع طوال الفترة الماضية لبرنامج تأهيل، ليصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الزمالك فى البطولة الودية.
واتفق الزمالك
على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24
يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.
كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.
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