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رئيس اللجنة الأولمبية يستقبل سمر حمزة بطلة المصارعة

12/24/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Youm7)
استقبل اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، في مكتبه بمقر اللجنة الأولمبية لاعبة منتخب مصر للمصارعة سمر حمزة.



وناقش هشام حطب خلال الاجتماع آخر استعدادات سمر حمزة خلال الفترة الحالية وتنفيذ برنامج الإعداد والتجهيز الخاص باللاعبة خلال الفترة الحالية.



واستمع المهندس هشام حطب لمطالب سمر حمزة في الفترة الحالية الخاصة بملف الاستعدادات وملف الرعاية، من أجل استمرار البرنامج خلال الفترة القادمة بدون أي معوقات، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على التحرك من أجل توفير عقد رعاية جديد للاعبه من أجل استكمال الخطة الفنيه التي تم وضعها لها ودعمها بالشكل المناسب.



وأكد هشام حطب خلال الجلسة التي عقدت اليوم، أنه دائما يعمل من أجل مصلحة الأبطال والمنتخبات القومية وتنفيذ مطالب اللاعبين بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات من أجل مصلحة الرياضة المصرية التي يعمل الجميع من أجلها.



وكشف هشام حطب، أن باب اللجنة الأولمبية المصرية مفتوح أمام جميع اللاعبين دائما من أجل الاستماع لكل وجهات النظر والمطالب من أجل الصالح العام للرياضة المصرية.












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