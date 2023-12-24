رئيس اللجنة الأولمبية يستقبل سمر حمزة بطلة المصارعة

(MENAFN
- Youm7)
استقبل اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، في مكتبه بمقر اللجنة الأولمبية لاعبة منتخب مصر للمصارعة سمر حمزة.
وناقش هشام حطب خلال الاجتماع آخر استعدادات سمر حمزة خلال الفترة الحالية وتنفيذ برنامج الإعداد والتجهيز الخاص باللاعبة خلال الفترة الحالية.
واستمع المهندس هشام حطب لمطالب سمر حمزة في الفترة الحالية الخاصة بملف الاستعدادات وملف الرعاية، من أجل استمرار البرنامج خلال الفترة القادمة بدون أي معوقات، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على التحرك من أجل توفير عقد رعاية جديد للاعبه من أجل استكمال الخطة الفنيه التي تم وضعها لها ودعمها بالشكل المناسب.
وأكد هشام حطب خلال الجلسة التي عقدت اليوم، أنه دائما يعمل من أجل مصلحة الأبطال والمنتخبات القومية وتنفيذ مطالب اللاعبين بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات من أجل مصلحة الرياضة المصرية التي يعمل الجميع من أجلها.
وكشف هشام حطب، أن باب اللجنة الأولمبية المصرية مفتوح أمام جميع اللاعبين دائما من أجل الاستماع لكل وجهات النظر والمطالب من أجل الصالح العام للرياضة المصرية.
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