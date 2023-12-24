رسالة خاصة من كولر إلى جمهور الأهلى قبل مباراة سيراميكا فى السوبر.. فيديو

MENAFN - Youm7) حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على توجيه رسالة الجماهير الحمراء المتواجدة في الإماراتي قبل مباراة سيراميكا غدا الإثنين في بطولة السوبر المصري للأبطال، من أجل مؤازرة فريقهم بكل قوة في مباراة غد.

وقال كولر، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأهلي: "رسالة خاصة إلى جمهور الأهلي

نحن نقف الآن في استاد محمد بن زايد وهو فارغ ومن غير جمهور، الأهلي يكون ميتا وبلا روح أو حياة".

وأضاف: "نحتاجكم غدا تكونوا معنا وداعمين لنا، وأحب جمهور الأهلي كثيرا، وأعلم أنهم دائما في ظهرنا ونحتاجكم بشكل غير عادي، ولا بد أن تكونوا حاضرين غدا من أجل الوصول إلى النهائي.. جمهور الأهلي ننتظركم غدا".

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه يواجه صعوبة بالغة فى التحضير لمباراة سيراميكا غدا الإثنين فى بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتى ستقام بالإمارات، بسبب ضغط المباريات الكبير.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لعبنا مباراة قوية الجمعة الماضي أمام أوراوا الياباني فى مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وتدربنا فى جدة أمس، السبت، وشارك فى المران اللاعبون الذين لم يشاركوا فى هذه المباراة، فيما أجرى الأساسيون تدريبات استشفاء فى فندق الإقامة، ومران اليوم لن يكون قويا، لأننا ما زلنا فى مرحلة الاستشفاء، حتى نتمكن من خوض مباراة غد التى نجد صعوبة كبيرة فى التحضير لها".

وأضاف كولر: "شاهدنا تحليلا لفريق سيراميكا، وأبلغت اللاعبين بشكل واضح أنه فريق قوى ومحترم ويلعب كرة جيدة، ويحتاج مجهودا كبيرا، ويجب أن نكون ذهنيا وفنيا فى أعلى مستوى".

وتابع مدرب الأهلى: "لدينا نقطة قوة كبيرة للغاية فى مباراة الغد وهي جمهور الأهلي، أتمنى أن يتواجد الجماهير فى كامل أرجاء الملعب، لأن هذا الأمر هو ما سيمنحنا طاقة كبيرة وقوة لنكون فى أفضل حالة خلال المباراة، سلاح جمهور الأهلي قوي جدا بالنسبة لنا، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة فى التعامل مع الوضع الحالي، منذ الموسم الماضي ونحن نلعب بنفس المستوى".

وأشار كولر إلى أن لديه قائمة طويلة من اللاعبين و"بالتأكيد ستكون هناك تعديلات في التشكيل أمام فريق سيراميكا، وأي 11 لاعباً سيتم اختيارهم أنا واثق منهم ومن خبراتهم وأهم أمر بالنسبة لي هو التركيز، وأن يكون الفريق في كامل تركيزه، كما أن لاعبي الأهلي يقدرون المسئولية بشكل كامل، وأنه لا يجب أن نخسر 3 بطولات في نفس الموسم لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للجماهير، ولا توجد أية أعذار".

وعن أزمة الفرص المهدرة من جانب مهاجمي الأهلي، قال: "نهدر فرصا كثيرة وفى الموسم الحالى نخلق فرصا أكثر وأيضا نسجل بشكل أكبر، هذا الأمر يكون جزءا منه بسبب غياب التركيز وجزء آخر غياب التوفيق، وأيضا روح الجماعة والفريق يفرق فى إضاعة الأهداف، وإضاعة الفرص السهلة يكون جزء منها متعلقا بالثقة في النفس والهدوء والشراسة أمام المرمى".

وعن أنتوني موديست، قال المدير الفني للأهلي: "حظه سيئ، جاء من بلد مختلفة وثقافة مختلفة وعندما بدأ مع الفريق تعرض للإصابة، وبعد أن تعافي وبدأ يشارك تلقى بطاقة حمراء فى كأس العالم للأندية، وبعد هذا الطرد حالته النفسية كانت سيئة، وموديست يُريد إثبات نفسه، ولكت حظه سيئ وأتمنى أن يتغير هذا الأمر الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن الضغوطات والانتقادات الجماهيرية التي يتعرض لها رغم انتصاراته مع النادي، قال: "كرة القدم لعبة مليئة بالضغوطات، أنا متفهم وجهة نظر الجمهور وحزنه، والجمهور في أوقات كثيرة لا يكون لديه المعلومة الكاملة ولا يحضر معنا المران كل يوم حتى يرى ما يحدث وما نشاهده نحن كجهاز فني، الجمهور لو معنا كل يوم في المران من الممكن أن يكون رأيه مماثل لرأيي".

واستطرد: "فى بعض الأوقات يتوقع الجمهور من اللاعب أن يُظهر أكثر أكثر من قدراته، الضغوط أحيانا تكون كبيرة على اللاعبين، لكن في النهاية اللاعبين مثل أي إنسان قد يُعاني في أوقات من ضغوطات أو مشكلات ولا يظهر بمستواه المعروف عنه".

وتابع: "أتحدث مع اللاعبين كثيرا وأسمعهم ومكتبى دائما مفتوح لأى لاعب يريد أن يتحدث في أى أمر وأدعمهم بشكل كبير، وأتمنى أن يكون التقييم موضوعي وليس لحظي وفقا للنتيجة".