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أمين (مجلس التعاون) يرحب بالتوصل لاتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن

12/24/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 12 (كونا) -- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد بما توصلت إليه الأطراف المعنية في اليمن بشأن مجموعة من التدابير منها وقف لإطلاق النار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية والانخراط لاستئناف عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعرب البديوي في بيان عن أمله أن تساهم هذه التدابير في حل سياسي شامل يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار مؤكدا ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خريطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وثمن الجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان التي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها مشيرا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع في الجمهورية اليمنية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن أمس السبت أن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد موضحا أن الاتفاق يقضي أيضا "بتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة". (النهاية)

ع ش / م ع ع




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