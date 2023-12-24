أمين (مجلس التعاون) يرحب بالتوصل لاتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 12 (كونا) -- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد بما توصلت إليه الأطراف المعنية في اليمن بشأن مجموعة من التدابير منها وقف لإطلاق النار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية والانخراط لاستئناف عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعرب البديوي في بيان عن أمله أن تساهم هذه التدابير في حل سياسي شامل يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار مؤكدا ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خريطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وثمن الجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان التي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها مشيرا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع في الجمهورية اليمنية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن أمس السبت أن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد موضحا أن الاتفاق يقضي أيضا "بتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة". (النهاية)
ع ش / م ع ع
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