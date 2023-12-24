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مصر تؤكد ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة

12/24/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 12 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري من نظيره البرتغالي جواو كرافينيو تم خلاله بحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها.
وأوضح البيان أن الاتصال تناول بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة حيث توافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع على نحو كاف يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد شكري في هذا الصدد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن وحفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين وهو ما اتفق معه وزير خارجية البرتغال معربا عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.
وشدد على أن الوضع الإنساني الكارثي الحالي في غزة يحتم على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة بعيدا عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس.
وقال البيان أن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وحذر الوزير شكري في هذا الصدد من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة ودعا الى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم ووقف كذلك جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.
واتفق الوزيران بحسب البيان على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة في غزة والحد من تداعياتها والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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