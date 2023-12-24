مصر تؤكد ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 12 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري من نظيره البرتغالي جواو كرافينيو تم خلاله بحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها.
وأوضح البيان أن الاتصال تناول بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة حيث توافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع على نحو كاف يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد شكري في هذا الصدد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن وحفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين وهو ما اتفق معه وزير خارجية البرتغال معربا عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.
وشدد على أن الوضع الإنساني الكارثي الحالي في غزة يحتم على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة بعيدا عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس.
وقال البيان أن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وحذر الوزير شكري في هذا الصدد من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة ودعا الى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم ووقف كذلك جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.
واتفق الوزيران بحسب البيان على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة في غزة والحد من تداعياتها والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة. (النهاية)
ا س م / م ع ع
MENAFN24122023000071011013ID1107653715
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