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رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة

12/24/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 24 - 12 (كونا) -- رحب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى اليوم الأحد بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.
وأكد العيسى في بيان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي اعتمد الجمعة الماضي ويدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق الى قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.
وجاء التصويت على القرار رقم 2720 الذي قدمت مشروعه الإمارات العضو العربي بالمجلس بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. (النهاية)

ف ن / ف س




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