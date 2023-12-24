رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 24 - 12 (كونا) -- رحب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى اليوم الأحد بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.
وأكد العيسى في بيان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي اعتمد الجمعة الماضي ويدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق الى قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.
وجاء التصويت على القرار رقم 2720 الذي قدمت مشروعه الإمارات العضو العربي بالمجلس بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. (النهاية)
ف ن / ف س
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