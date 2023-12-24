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العاصمة التركية تشهد مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع غزة

12/24/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أسامة السعيد (حدث مصور)
أنقرة - 24 - 12 (كونا) -- شهدت العاصمة التركية أنقرة اليوم الأحد مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ندد خلالها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وبعدوانه المستمر على الفلسطينيين.
ورفع المشاركون في المسيرة التي أقيمت في ميدان (الأناضول) في أنقرة الأعلام التركية والفلسطينية وشعارات تندد بالعنف الذي ترتكبه قوات الاحتلال وسط أناشيد وهتافات تدعم الفلسطينيين في مقاومتهم المشروعة ضد الاحتلال. (النهاية)

ا ع س




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