العاصمة التركية تشهد مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من أسامة السعيد (حدث مصور)
أنقرة - 24 - 12 (كونا) -- شهدت العاصمة التركية أنقرة اليوم الأحد مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ندد خلالها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وبعدوانه المستمر على الفلسطينيين.
ورفع المشاركون في المسيرة التي أقيمت في ميدان (الأناضول) في أنقرة الأعلام التركية والفلسطينية وشعارات تندد بالعنف الذي ترتكبه قوات الاحتلال وسط أناشيد وهتافات تدعم الفلسطينيين في مقاومتهم المشروعة ضد الاحتلال. (النهاية)
ا ع س
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