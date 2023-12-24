(الإحصاء): ارتفاع التضخم محليا 79ر3 في المئة بنوفمبر الماضي على أساس سنوي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز كرامي

الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 79ر3 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في نوفمبر بنسبة 23ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وذكرت أن الرقم القياسي لمجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 81ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 22ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية لمجموعة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 86ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 13ر3 في المئة وكذلك معدل التضخم في مجموعة (المفروشات المنزلية) بنسبة 96ر2 في المئة.

وأفادت بأن مؤشر أسعار مجموعة (الصحة) ارتفع بنسبة 41ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 95ر2 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت أن أسعار مجموعة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 06ر3 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في مجموعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 64ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (التعليم) بنسبة 72ر0 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 54ر3 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 14ر4 في المئة.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر نوفمبر الماضي باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 38ر3 في المئة على أساس سنوي. (النهاية) ف ن ك / أ م ح