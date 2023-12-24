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وزير الصحة السوداني يحذر من كارثة صحية بعد استيلاء الدعم السريع على (ود مدني)

12/24/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 24 - 12 (كونا) -- حذر وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم اليوم الأحد من كارثة صحية كبيرة بالبلاد بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية (الجزيرة) جنوبي الخرطوم.
وقال إبراهيم في تصريحات صحفية إن انتقال النزاع إلى مدينة (ود مدني) - 186 كلم جنوب الخرطوم - سيؤدي لكارثة صحية كبيرة لأن المدينة تعد المقر الرئيسي للخدمات المتخصصة والإمدادات الطبية لنحو 25 مليون مواطن فضلا عن مخاطر تفاقم الأوبئة وعلى رأسها الكوليرا.
ووجهت نقابة الأطباء السودانيين في وقت سابق نداء استغاثة للمنظمات الدولية والإقليمية لتسريع التدخل في (ود مدني) بعد اجتياح قوات الدعم السريع لها.
وقالت اللجنة في بيان "إن المستشفيات المرجعية التي كانت تقدم أكثر من 90 في المئة من الخدمات الطبية التخصصية في البلاد تعرضت أيضا لتدمير شامل إضافة إلى اغتيال بعض الكوادر الطبية واعتقال آخرين".
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار الملايين بينهم نحو مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / م م ج




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