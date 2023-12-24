وزير الصحة السوداني يحذر من كارثة صحية بعد استيلاء الدعم السريع على (ود مدني)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 24 - 12 (كونا) -- حذر وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم اليوم الأحد من كارثة صحية كبيرة بالبلاد بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية (الجزيرة) جنوبي الخرطوم.
وقال إبراهيم في تصريحات صحفية إن انتقال النزاع إلى مدينة (ود مدني) - 186 كلم جنوب الخرطوم - سيؤدي لكارثة صحية كبيرة لأن المدينة تعد المقر الرئيسي للخدمات المتخصصة والإمدادات الطبية لنحو 25 مليون مواطن فضلا عن مخاطر تفاقم الأوبئة وعلى رأسها الكوليرا.
ووجهت نقابة الأطباء السودانيين في وقت سابق نداء استغاثة للمنظمات الدولية والإقليمية لتسريع التدخل في (ود مدني) بعد اجتياح قوات الدعم السريع لها.
وقالت اللجنة في بيان "إن المستشفيات المرجعية التي كانت تقدم أكثر من 90 في المئة من الخدمات الطبية التخصصية في البلاد تعرضت أيضا لتدمير شامل إضافة إلى اغتيال بعض الكوادر الطبية واعتقال آخرين".
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار الملايين بينهم نحو مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع م / م م ج
MENAFN24122023000071011013ID1107653711
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