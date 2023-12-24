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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوبي لبنان والمقاومة تستهدف مستعمراته ومواقعه

12/24/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 12 (كونا) -- قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته اليوم الأحد قرى وأراضي جنوب لبنان وردت "المقاومة" بقصف عدد من مواقعه في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات كثيفة على بلدة (اللبونة) كما استهدفت غارة جوية منزلا في بلدة (رب ثلاثين) جنوب لبنان.
وأضافت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف بلدة (عيترون) وأطراف بلدات (طيرحرفا والناقورة وجبل اللبونة) واستهدفت مبنى مدرسة في بلدة (الطيبة).
وذكرت أن جيش الاحتلال استهدف من مواقعه الحدودية برصاص الرشاشات أطراف بلدة عيتا الشعب.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا أصدرته "المقاومة" وقالت فيه إن عناصرها استهدفوا مستعمرة (أفيفيم) بالأسلحة المناسبة وأصابوا أحد المباني السكنية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
كما قصفت "المقاومة" مواقع (الضهيرة) ومجموعة جنود لجيش الاحتلال في (قلعة هونين) بالأسلحة المناسبة.
وذكرت الوكالة أن حركة النزوح في اتجاه المناطق الآمنة من القرى الجنوبية التي تتعرض للاعتداءات اليومية بإزدياد بحسب احصاءات وحدة إدارة الكوارث الطبيعة في (اتحاد قضاء منطقة صور) وتستقبل مدينة (صور) العدد الأكبر من النازحين في خمسة مراكز معتمدة لذلك.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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