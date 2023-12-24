جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوبي لبنان والمقاومة تستهدف مستعمراته ومواقعه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 12 (كونا) -- قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته اليوم الأحد قرى وأراضي جنوب لبنان وردت "المقاومة" بقصف عدد من مواقعه في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات كثيفة على بلدة (اللبونة) كما استهدفت غارة جوية منزلا في بلدة (رب ثلاثين) جنوب لبنان.
وأضافت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف بلدة (عيترون) وأطراف بلدات (طيرحرفا والناقورة وجبل اللبونة) واستهدفت مبنى مدرسة في بلدة (الطيبة).
وذكرت أن جيش الاحتلال استهدف من مواقعه الحدودية برصاص الرشاشات أطراف بلدة عيتا الشعب.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا أصدرته "المقاومة" وقالت فيه إن عناصرها استهدفوا مستعمرة (أفيفيم) بالأسلحة المناسبة وأصابوا أحد المباني السكنية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
كما قصفت "المقاومة" مواقع (الضهيرة) ومجموعة جنود لجيش الاحتلال في (قلعة هونين) بالأسلحة المناسبة.
وذكرت الوكالة أن حركة النزوح في اتجاه المناطق الآمنة من القرى الجنوبية التي تتعرض للاعتداءات اليومية بإزدياد بحسب احصاءات وحدة إدارة الكوارث الطبيعة في (اتحاد قضاء منطقة صور) وتستقبل مدينة (صور) العدد الأكبر من النازحين في خمسة مراكز معتمدة لذلك.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
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