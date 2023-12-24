رئيس الوزراء القطري يبحث مع نائب حاكم إمارة أبوظبي العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 - 12 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد اليوم الأحد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع الشيخ طحنون في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
ف ر / م م ج
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