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رئيس الوزراء القطري يبحث مع نائب حاكم إمارة أبوظبي العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

12/24/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 - 12 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد اليوم الأحد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع الشيخ طحنون في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

ف ر / م م ج




MENAFN24122023000071011013ID1107653709

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