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وزير الصحة اليمني يشيد بتدخلات دولة الكويت وعطاءها المتميز في دعم بلاده

12/24/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 24 - 12 (كونا) -- أشاد وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح اليوم الأحد بتدخلات دولة الكويت وعطاءها المتميز في دعم الشعب اليمني في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الصحة.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير بحيبح خلال تدشينه المخيم الطبي العلاجي لمرضى القلب في مدينة (المكلا) مركز محافظة (حضرموت) بتمويل متبرعين من دولة الكويت وإشراف جمعية (الرحمة العالمية) ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وثمن بحيبح العطاء "المتميز والجميل" وهذه اللفتة الكريمة من جمعية (الرحمة العالمية) الكويتية التي أدخلت البهجة والسرور على المرضى وذويهم معربا عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل ما يقدموه للشعب اليمني.
وأشار إلى أن هذا المخيم يعتبر من أهم المخيمات الطبية الجراحية النوعية التي تستهدف أكثر شرائح المرضى معاناة وألما وهم مرضى القلب جراء التكاليف الباهظة للعمليات التي يصعب على الأسر البسيطة إجراءها خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن.
من جانبه قال نائب رئيس (مؤسسة التواصل) المنفذة للمشروع عماد عبدالرحيم إن المخيم الطبي الجراحي النوعي يهدف لتنفيذ 40 عملية لتركيب دعامات قلب للمرضى من مختلف المحافظات اليمنية.
وأضاف أن المخيم النوعي يقوم عليه فريق طبي متخصص في جراحة القلب وبتقنيات طبية حديثة في مركز (نبض الحياة) بالمكلا عاصمة إقليم حضرموت.
وأعرب عن جزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح المخيم مثمنا دعم (الرحمة العالمية) بدولة الكويت لهذا المخيم النوعي المنقذ لحياة شريحة مهمة من المرضى في اليمن. (النهاية)

س ن ص / م م ج




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