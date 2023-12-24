القوات الهندية تقتل 3 متمردين ماويين في اشتباكات وسط الهند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد قتل ثلاثة متمردين ماويين في مواجهات مع القوات الأمنية في محافظة (دانتيوادا) بولاية (تشاتيسجاره) وسط الهند.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن المفتش العام للشرطة في باستار (بي سونداراج) أن المواجهات وقعت قرب قرية (داباكونا) في (دانتيوادا) خلال عملية قام بها فريق مشترك من أفراد الأمن لمكافحة التمرد الماوي مساء اليوم ما أدى إلى مقتل ثلاثة من الماويين.
وينشط المتمردون الماويون الذين يستهدفون الحكومة الهندية في ولايات (تشهاتيسجاره) و(جهارخاند) و(اوديسا) و(بيهار) و(ماهراشترا).
وتهدف الجماعة الماوية المحظورة من خوض معركة مسلحة ضد الحكومة مستمرة منذ نحو 50 عاما إلى عرقلة الأعمال التنموية لإنهاء ما يعتبرونه النظام شبه الاقطاعي والاستعماري واستبداله بنظام شيوعي. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
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