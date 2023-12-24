Sunday, 24 December 2023 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات الهندية تقتل 3 متمردين ماويين في اشتباكات وسط الهند

12/24/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد قتل ثلاثة متمردين ماويين في مواجهات مع القوات الأمنية في محافظة (دانتيوادا) بولاية (تشاتيسجاره) وسط الهند.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن المفتش العام للشرطة في باستار (بي سونداراج) أن المواجهات وقعت قرب قرية (داباكونا) في (دانتيوادا) خلال عملية قام بها فريق مشترك من أفراد الأمن لمكافحة التمرد الماوي مساء اليوم ما أدى إلى مقتل ثلاثة من الماويين.
وينشط المتمردون الماويون الذين يستهدفون الحكومة الهندية في ولايات (تشهاتيسجاره) و(جهارخاند) و(اوديسا) و(بيهار) و(ماهراشترا).
وتهدف الجماعة الماوية المحظورة من خوض معركة مسلحة ضد الحكومة مستمرة منذ نحو 50 عاما إلى عرقلة الأعمال التنموية لإنهاء ما يعتبرونه النظام شبه الاقطاعي والاستعماري واستبداله بنظام شيوعي. (النهاية)

ا ت ك / م م ج




MENAFN24122023000071011013ID1107653707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث