الخصاونة: دعواتنا بأن يعمّ السلام والأمن على أهلنا في فلسطين بزوال العدوان والاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول(بترا)- قال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إن البهجة بحلول عيد الميلاد المجيد، تغيب عن أهلنا المسيحيين في فلسطين والأراضي المقدسة بفعل عدوان غاشم يتجاوز كل الحدود الإنسانية، فيما يمنع أهلنا في القدس وبيت لحم من ممارسة شعائرهم الدينية بطمأنينة وأمان.

وأضاف الخصاونة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، "دعواتنا أن يعمّ السلام والأمن على أهلنا في فلسطين بزوال العدوان والحصار والاحتلال".

--(بترا)

ب ع/هـ ح

24/12/2023 22:10:17