Sunday, 24 December 2023 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: 180 حالة ولادة يوميا في قطاع غزة

12/24/2023 2:28:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن هناك ما يزيد على 180 حالة ولادة يوميا في قطاع غزة.
وبحسب بيان اليوم الأحد، فقد قدرت الأمم المتحدة وجود حوالي 50 ألف إمرأة حامل في قطاع غزة.
وقالت الوكالة إن الأطباء والقابلات يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل المعرضات لمخاطر شديدة، في 7 مراكز صحية تابعة للأونروا من أصل 22 تم تدميرها من قبل جيش الاحتلال.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
24/12/2023 21:58:23

MENAFN24122023000117011021ID1107653705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث