الأمم المتحدة: 180 حالة ولادة يوميا في قطاع غزة

الأمم المتحدة: 180 حالة ولادة يوميا في قطاع غزة
التاريخ
12/24/2023 2:28:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن هناك ما يزيد على 180 حالة ولادة يوميا في قطاع غزة.
وبحسب بيان اليوم الأحد، فقد قدرت الأمم المتحدة وجود حوالي 50 ألف إمرأة حامل في قطاع غزة.
وقالت الوكالة إن الأطباء والقابلات يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل المعرضات لمخاطر شديدة، في 7 مراكز صحية تابعة للأونروا من أصل 22 تم تدميرها من قبل جيش الاحتلال.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
24/12/2023 21:58:23
MENAFN24122023000117011021ID1107653705
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