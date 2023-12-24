الأمم المتحدة: 180 حالة ولادة يوميا في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن هناك ما يزيد على 180 حالة ولادة يوميا في قطاع غزة.

وبحسب بيان اليوم الأحد، فقد قدرت الأمم المتحدة وجود حوالي 50 ألف إمرأة حامل في قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن الأطباء والقابلات يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل المعرضات لمخاطر شديدة، في 7 مراكز صحية تابعة للأونروا من أصل 22 تم تدميرها من قبل جيش الاحتلال.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

24/12/2023 21:58:23

