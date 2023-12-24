إسبانيا تعلن عدم مشاركتها بالتحالف الدولي في البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلنت إسبانيا أنّها لن تشارك في التحالف الدولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين في اليمن، لكنّها لن تعارض مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في إطار مهمّة محدّدة.
وأوضحت الحكومة الإسبانية في بيان لوزارة الدفاع، أنّها تعارض توسيع مهمّة عملية أتالانت الأوروبية التي تكافح القرصنة في المحيط الهندي منذ 2008.
وبحسب يورونيوز الأوروبية، أشارت الوزارة إلى أنّ استئناف أعمال القرصنة مؤخراً في المنطقة "يتطلّب أقصى قدر من الاستثمار" في هذه المهمّة، مشددة على أنّ طبيعة وأهداف مهمّة أتالانت لاعلاقة لها بما نهدف إلى تحقيقه في البحر الأحمر".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ه ح
24/12/2023 21:57:14
MENAFN24122023000117011021ID1107653704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.