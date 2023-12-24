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إسبانيا تعلن عدم مشاركتها بالتحالف الدولي في البحر الأحمر

12/24/2023 2:28:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلنت إسبانيا أنّها لن تشارك في التحالف الدولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين في اليمن، لكنّها لن تعارض مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في إطار مهمّة محدّدة.
وأوضحت الحكومة الإسبانية في بيان لوزارة الدفاع، أنّها تعارض توسيع مهمّة عملية أتالانت الأوروبية التي تكافح القرصنة في المحيط الهندي منذ 2008.
وبحسب يورونيوز الأوروبية، أشارت الوزارة إلى أنّ استئناف أعمال القرصنة مؤخراً في المنطقة "يتطلّب أقصى قدر من الاستثمار" في هذه المهمّة، مشددة على أنّ طبيعة وأهداف مهمّة أتالانت لاعلاقة لها بما نهدف إلى تحقيقه في البحر الأحمر".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ه ح
24/12/2023 21:57:14

MENAFN24122023000117011021ID1107653704

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