الملك: في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد يغيب السلام عن الأهل في الأراضي المقدسة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الاول ( بترا )- أشار جلالة الملك عبدالله الثاني في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "x "مساء اليوم الأحد إلى غياب البهجة والسلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الميلاد المجيد .
وقال جلالته في التدوينة " في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد تغيب البهجة ويغيب السلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة، التي لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشم على الأهل في غزة والتضييق على المصلين في القدس وبيت لحم".
وأضاف جلالته " أمنياتنا بالسلام لإخواننا وأخواتنا المسيحيين في فلسطين والعالم".
-- ( بترا )
ع ط
24/12/2023 21:31:38
MENAFN24122023000117011021ID1107653703
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