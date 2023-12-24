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جلسة نقاشية للاستفادة من فرص الاقتصاد الأخضر في عجلون

12/24/2023 2:28:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 24 كانون الأول (بترا)- ناقش المشاركون في الجلسة النقاشية التي نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى كيفية الاستفادة من الميزات النسبية التي تحظى بها محافظة عجلون.
وبين رئيس البلدية حمزة الزغول، خلال رعايته فعاليات الورشة اليوم الأحد، في القاعة الهاشمية، أن المرحلة الحالية من العمل تتطلب التركيز على استخدام الطاقة المتجددة بما يسهم في تنمية المحافظة من خلال إقامة مشاريع تنموية صديقة للبيئة.
وأشار الزغول، إلى أن البلدية بصدد الانتهاء من تجهيز مشروع الحقل الشمسي بقيمة مليون دولار، كمنحة من الحكومة الكندية بهدف إيجاد فرص عمل وتوفير ما نسبته 75 بالمئة، من فاتورة الكهرباء السنوية التي تدفعها البلدية لإنارة الشوارع والمباني التابعة لها.
وعرض فريق عمل مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الدكتورة علا بدر وأحمد بالي، نتائج دراسة تحليل احتياجات سوق العمل للوظائف الخضراء في محافظتي جرش وعجلون، والتي أوصت بتمكين الشباب من خلال زيادة فرص التعليم والتدريب والبحث عن فرص العمل المتاحة في الاقتصاد الأخضر وتدريبهم على التقنيات الحديثة المستخدمة.
--(بترا)
ع ف/ب ع / ع ط
24/12/2023 20:23:54

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