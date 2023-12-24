جلسة نقاشية للاستفادة من فرص الاقتصاد الأخضر في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 24 كانون الأول (بترا)- ناقش المشاركون في الجلسة النقاشية التي نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى كيفية الاستفادة من الميزات النسبية التي تحظى بها محافظة عجلون.
وبين رئيس البلدية حمزة الزغول، خلال رعايته فعاليات الورشة اليوم الأحد، في القاعة الهاشمية، أن المرحلة الحالية من العمل تتطلب التركيز على استخدام الطاقة المتجددة بما يسهم في تنمية المحافظة من خلال إقامة مشاريع تنموية صديقة للبيئة.
وأشار الزغول، إلى أن البلدية بصدد الانتهاء من تجهيز مشروع الحقل الشمسي بقيمة مليون دولار، كمنحة من الحكومة الكندية بهدف إيجاد فرص عمل وتوفير ما نسبته 75 بالمئة، من فاتورة الكهرباء السنوية التي تدفعها البلدية لإنارة الشوارع والمباني التابعة لها.
وعرض فريق عمل مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الدكتورة علا بدر وأحمد بالي، نتائج دراسة تحليل احتياجات سوق العمل للوظائف الخضراء في محافظتي جرش وعجلون، والتي أوصت بتمكين الشباب من خلال زيادة فرص التعليم والتدريب والبحث عن فرص العمل المتاحة في الاقتصاد الأخضر وتدريبهم على التقنيات الحديثة المستخدمة.
--(بترا)
ع ف/ب ع / ع ط
24/12/2023 20:23:54
MENAFN24122023000117011021ID1107653702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.