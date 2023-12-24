المنطقة العسكرية الشرقية تحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية ــ الجيش العربي، عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الأحد.

وأضاف المصدر: "أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري".

وبين المصدر أنه تم العثور على 537 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، و 888 كف حشيش، وكميات من الذخائر، فيما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

--(بترا)

ل م/ب ع/ ع ط

24/12/2023 20:21:14